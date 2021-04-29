شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: البنك المركزى: 203 مليارات جنيه زيادة فى حجم الودائع بالعملة المحلية بالنبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 29-4-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، من بينها إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية خلال الربع الأول من العام الجارى بقيمة 203.10 مليار جنيه، وإعلان وزير الإسكان تفاصيل ونسب تنفيذ أول أبراج سكنية بمنطقة مثلث ماسبيرو.

البنك المركزى: 203 مليارات جنيه زيادة فى حجم الودائع بالعملة المحلية بالنبوك

أعلن البنك المركزى المصرى ارتفاع حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية خلال الربع الأول من العام الجارى بقيمة 203.10 مليار جنيه، منها 104 مليار جنيه خلال مارس الماضى وحده، لتصل إلى 3.87 مليار جنيه مقابل 3.67 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

التخطيط: المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاجتماعى تشمل إصلاحات تشريعية

قال الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة على عدة أصعدة، وعلى رأسها الصعيد الاقتصادى والاجتماعى، مشيرًا إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016 وتحقيق معدلات جيدة نالت ثقة المؤسسات الدولية.

وزير الإسكان يكشف تفاصيل ونسب تنفيذ أول أبراج سكنية بمنطقة مثلث ماسبيرو

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، الذى يُعد من أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالقاهرة لإعادة رونقها الحضارى، وسيغير من خريطة المنطقة بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وهو محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير العاصمة، وتمكينها من استعادة ممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى.

توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل والدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر بين كل من الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديديه ( نيريك) وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية حيث وقع عن الجانب الأول أحمد فكري عبدالوهاب العضو المنتدب لشركة نيريك، وعن الجانب الثاني يونجباي لي الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية.

المشاط: تنفيذ 14 مشروعًا بقيمة 117.8 مليون يورو بالتعاون مع الوكالة الألمانية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، الدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، بحضور ستيفاني سورينسن سكرتير أول ونائب رئيس قطاع التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، وموقف المشروعات الجارية المنفذة مع الجهات الحكومية.

506 شركات صرفت 2.16 مليار جنيه الأسبوع الماضي ضمن مبادرة «دعم المصدرين»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا مستمرون فى سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين»؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى؛ باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادى، بحيث يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة «كورونا»؛ بما يُسهم فى الحفاظ على العمالة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.

تعاون مصرى ليبى لزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين.. صور

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أمس، الدكتور علي محمود حسن، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، صندوق الثروة السيادي الليبي، لبحث فرص الاستثمار في البلدين، حيث تدير المؤسسة الليبية للاستثمار نحو 67 مليار دولار من خلال اتحاد يضم 550 من الشركات الاستثمارية تنتشر في ثلاث قارات.

خرجت بطرق غير شرعية.. استرداد قطعتين أثريتين من إيطاليا.. صور

تسلم السفير هشام بدر سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية (الكاربيناري) بروما، قطعتين أثريتين من العصور اليونانية والرومانية؛ الأولى عبارة عن جزء علوي من تمثال لسيدة مصنوع من الفخار، والثانية إناء صغير مصنوع من الفخار له فوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن، ويعودان للعصر اليوناني الروماني، وقد تم ضبطهما في منطقة جنوة بإيطاليا من خلال الجهات الأمنية المعنية.