شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطلب على الذهب فى الوجه البحرى والقبلى لشراء شبكة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ممدوح عبد الله أحد منتجى الذهب في مصر، لـ"الخليج 365"، أن هناك ارتفاعا فى الطلب على الذهب فى محافظات الوجه البحرى والقبلي خلال فترة احتفالات عيد الفطر لشراء شبكة العيد، مشيرا إلى أن الطلب على المعدن النفيس فى القاهرة مستقر حتى الآن قياسا على العام الماضى.

ويشار إلى أن أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق المصرفية.

وعلى جانب آخر، أضاف أن أسعار الذهب ارتفعت لمستوياتها 1780 دولار، لكن الأسعار معرضة للتغير بشكل دائم في السوق.