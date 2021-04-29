شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة عقب نتائج أعمال قوية للشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس مدعومة ببيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن صدور نتائج أعمال قوية للشركات عن الربع الأول.



كانت "آبل" و"فيسبوك" قد أعلنتا بالأمس عن نتائج أعمالهما الفصلية عن الربع السنوي الأول من العام الجاري حيث سجلتا أرباحا وإيرادات تجاوزت التوقعات.



وكشفت بيانات حكومية عن أن القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الأول سجلت نموا بنسبة 6.4% مقارنة بتوقعات نمو نسبته 6.8%، وذلك عقب النمو بنسبة 4.3% في الربع الرابع من العام الماضي.



وأظهرت بيانات اقتصادية أخرى أن عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا سجل مستوى 553 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى مستوى 545 ألفا.



وعلى صعيد التداولات، صعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 83 نقطة) إلى 33903 نقاط، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 48 نقطة) إلى 14098 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 22 نقطة) إلى 4205 نقاط.