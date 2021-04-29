شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يواصل مكاسبه مستهدفاً ارتفاعات جديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الخميس لتستهدف مستويات جديدة لم يشهدها المعدن الصناعي منذ نحو عشر سنوات.



يأتي ذلك في ظل التفارل المتواصل بشأن تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا خلال العام الجاري.



كان الاحتياطي الفيدرالي قد كشف أمس عن قراره بالإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير قرب الصفر كما ثبت حجم برنامج مشتريات الأصول بقيمة 120 مليار دولار شهريا.



واستبعد رئيس الفيدرالي "جيروم باول" إمكانية تغيير سياسته النقدية في وقت قريب مع ظهور المزيد من مؤشرات تعافي التوظيف والتضخم.



وارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن اليوم بأكثر من 1% وبلغت مستوى 9999.5 دولار للطن ليقترب من حاجز 10 آلاف دولار للطن، وهو المستوى الأعلى منذ فبراير/شباط عام 2011.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.8% إلى 4.53 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.54 دولار وأقل سعر عند 4.49 دولار.