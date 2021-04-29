«بلومبيرج»: عقارات دبي الفاخرة تواصل استقطاب الأثرياء حول العالم

مارس أكثر الشهور ازدحاماً بالصفقات العقارية السكنية الفاخرة

بيع 84 عقاراً فاخراً بإجمالي 1.9 مليار درهم في مارس

مركز الأعمال والسياحة ملاذ آمن للأثرياء الأوروبيين

«نايت فرانك»: شهدنا تغيراً ملحوظاً في المعنويات مع انتعاش الأسعار

مكان آمن وأقل تقييداً من العديد من المناطق والمدن حول العالم

شكلت العقارات السكنية الفاخرة أكثر 2.5% من مبيعات مارس

ارتفعت الأسعار 1.3% في مارس أول زيادة سنوية منذ 2015

قالت وكالة «بلومبيرج» إن أغنى مشتري المنازل الذين يلجأون إلى دبي هرباً من عمليات الإغلاق العالمية بسبب جائحة «كوفيد-19» لا يزالون يبرمون صفقات كبيرة، الأمر الذي حوّل شهر مارس إلى أكثر الشهور ازدحاماً على الإطلاق بالصفقات العقارية السكنية الفاخرة في دبي.

وتم خلال شهر مارس بيع 84 عقاراً بقيمة أعلى من 10 ملايين درهم (2.7 مليون دولار)، وإجمالاً، بلغت قيمة أغلى العقارات السكنية في دبي 1.9 مليار درهم في مارس.

وأوضحت الوكالة أن الانتعاش عاد مجدداً إلى سوق العقارات الفاخرة في دبي، التي أصبحت ملاذاً آمناً للأثرياء الأوروبيين الذين جذبهم مركز الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط.

وقال تيمور خان رئيس قسم الأبحاث في شركة «نايت فرانك»: «لقد شهدنا تغيراً ملحوظاً في المعنويات مع انتعاش الأسعار مجدداً في جميع المجالات، وبالنسبة إلى سوق العقارات الفاخرة، فإنه يستقطب في الغالب الأموال الأوروبية، إذ يبحث هؤلاء المستثمرون عن أصول في الاقتصادات المرتبطة بعملة الدولار».

وقدمت دولة الإمارات برامج جديدة لمنح التأشيرات السياحية وتأشيرات العمل عن بعد.

ويقول زان جوشينكي الرئيس التنفيذي للعميات في «بروبيرتي مونيتور» إنه ينظر إلى دبي على أنها مكان آمن وأقل تقييداً من العديد من المناطق والمدن الأخرى حول العالم، كما تساهم المبادرات الحكومية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات والمقيمين إلى دبي في تحسين المعنويات على المدى الطويل.

وكان ثاني أغلى عقار تم بيعه في مارس فيللا One 100 Palm في جزيرة نخلة الجميرا، حيث وصل سعرها إلى 111.25 مليون دولار، وكانت الجهة التي اشترت هذا العقار عائلة سويسرية مقيمة في موناكو، حيث تعتزم استخدام الفيللا للإيجار على المدى قصير، وفقاً لوسيط مشارك في الصفقة.

وارتفعت أسعار العقارات السكنية 7.5% منذ نوفمبر مع مكاسب تراوحت بين 10% و15% في المواقع الأكثر شعبية والأكثر طلباً.

وشكلت العقارات السكنية التي يبلغ سعرها 10 ملايين درهم أو أكثر 2.5% من جميع المنازل المباعة في دبي في مارس مقارنة مع 1.5% في الشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار العقارات السكنية في دبي بنسبة 1.3% في مارس، وهي أول زيادة سنوية منذ عام 2015. وخلال الشهر نفسه من العام الماضي، تراجعت بنسبة 9.8%على أساس سنوي. وكانت معاملات العقارات في جميع نطاقات الأسعار في مارس عند أعلى مستوى لها في 10 سنوات. (بلومبيرج)