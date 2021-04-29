شكرا لقرائتكم خبر عن قرغيزستان تعلن السيطرة على مركز حدودي من طاجيكستان خلال معارك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بشكيك - أ ف ب

أعلنت قرغيزستان الخميس أنها سيطرت على نقطة حدودية طاجيكية خلال مواجهات عنيفة خلفت قتيلاً على الأقل و18 جريحاً في منطقة متنازع عليها على الحدود بين الدولتين الواقعتين في آسيا الوسطى.

وقال مجلس الأمن القومي القرغيزي في بيان، إن قواته الخاصة سيطرت على هذا الموقع رداً على قصف نفذته القوات الطاجيكية وتسبب باندلاع حريق في نقطة حدودية تسيطر عليها قرغيزستان.