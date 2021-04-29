الاقتصاد

منصور بن زايد يبحث مع وزير الرياضة السعودي علاقات التعاون الثنائي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - وام
استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في قصر الوطن، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية .
وبحث سمو الشيخ منصور بن زايد مع الأمير عبدالعزيز بن تركي سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وخاصة في الجوانب والبرامج والمبادرات المشتركة وسبل تعزيزها وتطويرها، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، وأحمد بن جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، وأحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، وحمد عبدالرحمن المدفع الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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