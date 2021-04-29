شكرا لقرائتكم خبر عن مركبة مسرعة تنحرف وتستقر في محل تجاري بالشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

تسببت السرعة والانحراف المفاجئ في اقتحام مركبة تقودها سيدة آسيوية محلاً تجارياً وتحطيم واجهته الزجاجية صباح أمس في الشارقة.

وتفصيلاً توجهت الدوريات الشرطية والإسعاف الوطني ، بناء على بلاغ أحد المارة قرابة الساعة 11:30 صباح أمس، يفيد بوقوع حادث اصطدام مركبة تقودها سيدة آسيوية بواجهة محل تجاري واقتحامه بعدما انحرفت بشكل مفاجئ خلال القيادة بسرعة عالية، لتعتلي الرصيف الأمامي للمحل وتستقر مقدمة المركبة داخله، وذلك في منطقة ميسلون، على امتداد شارع الزهراء في الشارقة.

أسفر الحادث عن تحطم واجهة المحل التجاري، وإحداث تلفيات في أرفف عرض السلع البلاستيكية، وأضرار مادية في المركبة، فيما لم يسفر عن أية إصابات بشرية.

وتناشد القيادة العامة لشرطة الشارقة، عبر بياناتها الإعلامية ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي السائقين بضرورة التقيد بالسرعات المحددة على الطرقات، من دون الإفراط في السرعة، وعدم الانشغال بغير الطريق خلال القيادة، وذلك تفادياً لوقوع الحوادث وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.