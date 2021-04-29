شكرا لقرائتكم خبر عن "الشيخ زايد للكتاب" تمنح الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس جائزة "شخصية العام الثقافية" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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اختارت جائزة الشيخ زايد للكتاب الفيلسوف الألماني يورجن هابرماس للفوز بجائزة «شخصية العام الثقافية»، تقديراً لمسيرته الفكرية الحافلة التي تمتد لأكثر من نصف قرن.



وقدّم هابرماس مساهمات نوعية وعميقة في حقل الفلسفة، على نحو أثرى العديد من التخصصات، كدراسات التواصل والثقافة، والنظرية الأخلاقية، واللغويات، والنظرية الأدبية، والعلوم السياسية، والدراسات الدينية، واللاهوت، وعلم الاجتماع.



ويأتي فوز هابرماس تقديراً للمكانة المرموقة التي يتمتع بها بوصفه "واحداً من أكثر الفلاسفة تأثيراً في العالم" ورائداً في الخطاب الفلسفي النقدي، فضلاً عن حضوره معلماً للعديد من المنظرين في علم الاجتماع السياسي والنظرية الاجتماعية والفلسفة الاجتماعية.

