شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "حلواني إخوان" 16.4% خلال الربع الأول لزيادة المصروفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة حلواني إخوان، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 16.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 25.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 30.4 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 34.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 41.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة المصروفات البيعية والتسويقية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام 2020 نتيجة قيام الشركة بحملة تسويقية استثنائية حسب الخطة الاستراتيجية للشركة.

كذلك ارتفعت المصاريف العمومية والادارية نتيجة تحمل الربع الحالي لضريبة الاستقطاع ونصيب العامليين من توزيعات الأرباح التي تم اعتمادها من الجمعية العمومية للشركة التابعة في مصر.

وارتفعت المبيعات إلى 286.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل مبيعات بلغت 285.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 100.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى النمو في مبيعات الشركة في الأسواق المحلية والدولية نتيجة نجاح السياسات التسويقية و البيعية التي تم تطبيقها خلال العام. بالإضافة إلى الانخفاض في مصاريف التمويل نتيجة انخفاض اجمالي القروض بمبلغ 105 مليون ريال و كذلك انخفاض تكلفة الاقراض.

وارتفعت المبيعات إلى 1.1 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 900 مليون ريال خلال العام 2019.