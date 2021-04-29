شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بنك الرياض" تتراجع 8.3% بالربع الأول لزيادة مصاريف العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لبنك الرياض، المُعلنة اليوم الخميس، انخفاضاً في الأرباح بنسبة 8.3% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقال البنك في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 1.35 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.48 مليار ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع المصرف الانخفاض في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.1% نتيجة لارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة في الربع الحالي في الاستثمارات وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والمصاريف التشغيلية الاخرى، قابلها انخفاض في مخصصات خسائر الائتمان والموجودات المالية الأخرى.

وحقق المصرف ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 2.1 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وكان بنك الرياض قد حقق صافي أرباح بلغ 5.5 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 6.2 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 23.8%، ويعود ذلك إلى ارتفاع مخصص انخفاض خسائر الأئتمان والموجودات المالية الأخرى ومخصص الانخفاض في قيمة الاسثمارات.

كذلك بلغ صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 نحو 2 مليار ريال سعودي مقارنة ب 970 مليون ريال سعودي للعام 2019.