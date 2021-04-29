شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "ساب" تتراجع 1.2% بالربع الأول لانخفاض دخل العمليات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للبنك السعودي البريطاني "ساب"، المُعلنة اليوم الخميس، انخفاضاً في الأرباح بنسبة 1.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وقال البنك في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 870 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 971 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجع المصرف الانخفاض في الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض دخل العمليات، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض صافي دخل العمولات الخاصة. قابل هذا جزئيًا انخفاض مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وإجمالي مصاريف العمليات وكذلك ارتفاع الحصة في ارباح شركات زميلة.

وحقق المصرف تراجعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 1.4 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغت 1.9 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 صافي خسائر بلغ 4.2 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 2.7 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجع البنك تكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى إثبات انخفاض قيمة الشهرة خلال العام 2020 بنحو 7.418 مليار ريال.

ويعتبر الانخفاض في قيمة الشهرة حدثٌ محاسبي لمرة واحدة ولن يؤثر على رأس المال ولا سيولة البنك ولا درجة التمويل ولا القوة الاستراتيجية والميزات التنافسية للبنك، أو قدرتنا على إقراض ودعم العملاء أو معايير الخدمة، أو المنتجات، أو أي من موظفينا.