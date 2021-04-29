شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% لتسجل أعلى مستوى فى 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط من صعودها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس لترتفع بأكثر من 2% ،مواصلة مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 6 أسابيع ، بعدما طغى تأثيرات التوقعات الإيجابية لمستويات الطلب العالمي على النفط ،على المخاوف حيال استمرار تفاقم أزمة فيروس كورونا فى الهند ،وأظهر التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ارتفاع المخزونات للأسبوع الثاني على التوالي ،بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة إنتاج النفط الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.4% إلى مستوي 65.18$ الأعلى منذ 17 آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 63.68$، وسجل أدنى مستوي عند 63.67$ ،و صعد خام برنت بنسبة 2.3% إلى مستوي 68.69$ للبرميل الأعلى منذ 17 آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 67.12$ ، وسجل أدنى مستوي عند 67.12$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.9% ،وصعد خام برنت بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع صعود معظم أسعار السلع والمعادن المقومة بالدولار الأمريكي عقب انتهاء اجتماع الفيدرالي الاتحادي.

يتوقع محللي "سيتي بنك" أن تؤدي حملات التطعيم فى أمريكا الشمالية وأوروبا إلى زيادة الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي يبلغ 101.5 مليون برميل يوميا هذا الصيف.

وأكدوا إنه بفحص حالة المخزونات النفط العالمية وجدوا أن السوق قد تكون أقرب إلى نقطة إعادة التوازن مما قد يعتقد تحالف أوبك بلس.

وفى الهند لا تزال أزمة فيروس كورونا تتفاقم بالرغم من الجهود المحلية والعالمية لاحتوائها قبل انتشارها على نطاق أوسع فى الدول المجاورة ،وشددت السلطات إجراءات الإغلاق فى معظم أنحاء البلاد ،الأمر الذي أثر كثيرا على مستويات استهلاك الوقود فى ثالث أكبر مستورد للنفط فى العالم.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.1 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 23 نيسان/أبريل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،على عكس توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.9 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل ، لينزل إجمالي الإنتاج إلى 10.9 مليون برميل ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.