شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى: 203 مليارات جنيه زيادة فى حجم الودائع بالعملة المحلية بالنبوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 203.10 مليار جنيه منها 104 مليار جنيه خلال مارس الماضي وحده لتصل إلى 3.87 مليار جنيه مقابل 3.67 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وذكر البنك المركزي في تقرير له اليوم أن ودائع القطاع العائلي ارتفعت بقيمة 168.20 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 3.089 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 2.921 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبنمو بلغ 5.75% مستحوذة على نسبة 79.96% من إجمالي الودائع.

وأوضح أن حجم الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك ارتفع بنهاية مارس2021 إلى ما يعادل 644.408 مليار جنيه، مقابل ما يعادل نحو 644.428 مليار جنيه بنهاية فبراير 2021.

وأشار تقرير البنك المركزي المصري إلى أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي بلغ نحو 276.436 مليار جنيه بنهاية شهر مارس 2021.