شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 29-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 29-4-2021، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من اليوم الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى فسجل 51.84 جنيه للشراء، 52.30 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.03 جنيه للشراء، 52.16 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.05 جنيه للشراء، 52.17 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.81 جنيه للشراء.

52.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.03 جنيه للشراء.

52.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.03 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.90 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.03 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

49.08 جنيه للشراء.

52.15 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.48 جنيه للشراء.

52.21 جنيه للبيع.