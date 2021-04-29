شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط لليوم الثالث على التوالى.. وخام برنت بـ67.95 دولارا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وسجلت الأسعار اليوم 29-4-2021 في الأسواق العالمية، 67.95 دولارا للبرميل لخام برنت مقابل 66.72 دولارا للبرميل وفقا لأسعار أمس الأربعاء.

كما ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لـ64.84 دولارا للبرميل مقابل 63.14 دولارا للبرميل في أسعار أمس.

ويأتى ذلك التعافي في أسعار النفط نتيجة زيادة الطلب العالمي وسط توقعات باستمرار الارتفاع حتى الصيف القادم ووصول الطلب العالمي لـ6 ملايين برميل سنويا.