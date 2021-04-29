شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى فى أسبوع بعد تعليقات "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لأعلى مستوى فى أسبوع ، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، بفضل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، مع توالي الإفصاح عن نتائج أرباح أفضل من التقديرات خلال الربع الأول من هذا العام ،وبعد تعليقات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي "جيروم باول".

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.3% حتى الساعة 11:12 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع عند 442.7 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بحوالي 0.1% ، بعد مكاسب قوية لقطاع البنوك بقيادة دويتشه بنك.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليوسع مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع الاتصالات، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.4 % ، تاليه قطاع البنوك والشركات المالية.

ارتفع سهم نوكيا بنسبة 16% ، بعدما أعلن عملاق الاتصالات الفنلندي إيرادات تجاوزت التوقعات خلال الربع الأول ،بفضل مبيعات قوية للأجهزة المرتبطة بالجيل الخامس.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بأقل من 0.1% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل مستوى قياسي جديد عند 4,201.53 نقطة.

فى نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين ،أبقي البنك الفيدرالي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر ،وأكدا على الاستمرار فى شراء سندات بحوالي 120 مليار دولار شهريا.

وقال رئيس البنك الفيدرالي "جيروم باول" إن الانتعاش الاقتصادي فى البلاد غير منتظم وبعيد عن الاكتمال ،وأكد أنه لم يحن الوقت بعد لمناقشة التوقف عن الدعم وتشديد السياسة النقدية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.2% ،وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.5% ، وفى لندن صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.6% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا .

وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.4% على خلاف الاتجاه السائد فى أوروبا ، بسبب هبوط معظم أسهم شركات صناعة السيارات.