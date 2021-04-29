شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتماسك فوق أدنى مستوى فى شهرين قبيل بيانات النمو فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتماسك فوق أدنى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط نسبي لعمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد انتعاش عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات فى الولايات المتحدة ، وقبيل صدور بيانات نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار قرابة 0.2 % إلى مستوى 90.72 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.55 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 90.42 نقطة الأدنى منذ 26 شباط/فبراير الماضي.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.3% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد انتهاء فعاليات اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أبقي الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع التاسع على التوالي، الأمر الذي جاء طبقا لمعظم التوقعات فى أسواق المال العالمية، وذلك مع المضي قدما في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهريا.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إنه من السابق لأوانه التفكير فى التراجع عن إجراءات الدعم ،حيث الانتعاش لا يزال غير منتظم وبعيد عن الاكتمال ،وأن التوظيف لا يزال بعيدا عن مستهدف البنك المركزي.

وأكد باول أن الارتفاع العابر فى التضخم هذا العام لن يفي بالمعايير الخاصة لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة ،وأشار أن توقعات التضخم الآن تعد أكثر اتساقا مع المستهدف عند 2% مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم قرابة 3% إلى معدل 1.658% ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.659% المسجل فى وقت سابق بالأمس ، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، فى ظل توقعات التضخم فى الولايات المتحدة ،والتي سجلت يوم الثلاثاء أعلى مستوى لها فى ثماني سنوات ،وبعدما أعلن الرئيس "جو بايدن" خطة جديدة للإنفاق المالي.

يتداول مؤشر "BEI" اليوم فوق مستوي 2.4% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ عام 2013 ، حيث يقيس المؤشر التضخم المتوقع المشتق من سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة شاملة بقيمة 1.8 تريليون دولار لدعم العائلات والتعليم فى خطابه الأولى أمام الكونغرس.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عديد البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،لعل أهم تلك البيانات عن النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من هذا العام ،وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي سجلت الأسبوع السابق أدنى مستوي لها منذ آذار/مارس 2020.

تصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الربع الأول /2021 المتوقع نمو بمعدل 6.8% ،وسجل الاقتصاد الأمريكي نمو بمعدل 4.3 % فى الربع الرابع /2020.

وتصدر بنفس التوقيت ،طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.545 مليون فى الأسبوع المنتهي 23 نيسان/أبريل من 0.547 مليون الأسبوع الأسبق.