شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تنزل من أعلى مستوى فى أسبوع قبيل بيانات النمو الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتنزل من أعلى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية ،قبيل صدور بيانات النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة خلال الربع الأول من هذا العام.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.5% إلى 1,772.130$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,781.75$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,789.95$ الأعلى منذ 23 نسيان/أبريل الجاري.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.25% ، فى ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،عقب انتهاء فعاليات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

أبقي المركزي الأمريكي يوم الأربعاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع التاسع على التوالي، الأمر الذي جاء طبقا لمعظم التوقعات فى أسواق المال العالمية، وذلك مع المضي قدما في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهريا.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إنه من السابق لأوانه التفكير فى التراجع عن إجراءات الدعم ،حيث الانتعاش لا يزال غير مكتمل ،وأن التوظيف لا يزال بعيدا عن مستهدف البنك المركزي.

وأكد باول أن الارتفاع العابر فى التضخم هذا العام لن يفي بالمعايير الخاصة لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة ،وأشار أن توقعات التضخم الآن تعد أكثر اتساقا مع المستهدف عند 2% مقارنة بما كانت عليه قبل جائحة فيروس كورونا.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم قرابة 3% إلى معدل 1.658% ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.659% المسجل فى وقت سابق بالأمس ، الأمر الذي يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ، فى ظل توقعات التضخم فى الولايات المتحدة ،والتي سجلت يوم الثلاثاء أعلى مستوى لها فى ثماني سنوات ،وبعدما أعلن الرئيس "جو بايدن" خطة جديدة للإنفاق المالي.

يتداول مؤشر "BEI" اليوم فوق مستوي 2.4% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ عام 2013 ، حيث يقيس المؤشر التضخم المتوقع المشتق من سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطة شاملة بقيمة 1.8 تريليون دولار لدعم العائلات والتعليم فى خطابه الأولى أمام الكونغرس.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش صدور بيانات النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،تشير التوقعات إلى معدل 6.8% خلال الربع الأول من هذا العام ، بالمقارنة مع معدل نمو 4.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،وذلك لليوم السابع على التوالي ، ليظل الإجمالي عند 1,021.70 طن متري.