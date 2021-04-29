توتال تحقق أرباحا صافية في الربع الأول من العام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت المجموعة النفطية الفرنسية العملاقة توتال أن أرباحها الصافية ارتفعت إلى 3,3 مليار دولار في الربع الأول، معززة بارتفاع أسعار النفط.

وتأتي هذه القفزة بعد أن سجلت العام الماضي أرباحا بلغت 34 مليون دولار فقط، عندما كان سوق النفط والغاز منخفضًا بسبب أزمة فيروس كورونا.

في الربع الأول، حقق العملاق الفرنسي أرقاما أفضل من الربع الأول لعام 2019 (3,1 مليار)، قبل الأزمة.

بلغ صافي الدخل المعدل، دون احتساب البنود الاستثنائية، 3 مليارات دولار أي بزيادة 69% على أساس سنوي.

وهكذا يكون أيضًا أعلى من الربع الأول من عام 2019 (2,8 مليار) وذلك "على الرغم من بيئة أقل ملاءمة"، وفق ما ذكر رئيس مجلس توتال باتريك بويانيه في بيان.

كما أكد لصحيفة "سود ويست" أن "توتال عادت بالفعل إلى وتيرة نتائجها المرتفعة كما كانت قبل الأزمة" مشيراً إلى أن "كل شيء على ما يرام".

واوضح "في الربع الأول، استفادت المجموعة بشكل كامل من أسعار النفط والغاز".

بلغ متوسط أسعار برنت بحر الشمال 61,1 دولاراً على مدار الربع الأول، مقابل 50,1 دولاراً في العام السابق و 44,2 دولاراً فقط في الربع الاخير من عام 2020.

انهارت أسواق النفط العام الماضي بسبب الوباء الذي أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وإغلاق بعض القطاعات تقريبًا مثل النقل الجوي.

وتعافت الأسواق بشكل واضح منذ ذلك الحين مع تفاؤل التوقعات الاقتصادية وتقدم حملات التطعيم.

انخفض إنتاج توتال من الهيدروكربونات، من جهة أخرى، بنسبة 7% في الربع الأول على مدار عام، وذلك امتثالا لقرار أوبك وحلفائها من اجل دعم الأسعار.

ورغم تحسن بيئة الأعمال بشكل عام إلا أن المجموعة لا تزال حذرة بشأن المستقبل.

وذكرت المجموعة "لا تزال البيئة النفطية متقلبة وتعتمد على استئناف الطلب العالمي، الذي لا يزال متاثراً بوباء كوفيد-19"، متوقعة توفير 500 مليون هذا العام.

تنوي توتال استثمار ما بين 12 مليار دولار و 13 مليار دولار في عام 2021، تخصص نصفها لنموها حيث "سيتم تخصيص ما يقرب من 50% لمصادر الطاقة المتجددة والكهرباء"، وهي مجالات تنوي الانخراط فيها بشكل متزايد.