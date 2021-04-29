151.4 مليار درهم موجودات «اتصالات» و«دو» بنهاية الربع الأول

قفز إجمالي موجودات شركتي «اتصالات الإمارات» و«الاتصالات المتكاملة» إلى 151.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2021 بنمو 1.7% بالمقارنة مع 148.86 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2020.

فيما وصل صافي أرباح شركات القطاع إلى 2.6 مليار درهم، وارتفع إجمالي إيرادات الفترة ذاتها إلى 16.1 مليار درهم.

ويعد قطاع الاتصالات من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني في دولة الإمارات وقد شهد خلال السنوات الثلاثة الماضية تطورات كبيرة ساعدت في مجملها بزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتظهر البيانات المالية التي أعلنت عنها اتصالات الإمارات ارتفاع إجمالي موجوداتها إلى 134.886 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام 2021 مقارنة مع 133 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2020.

ونجحت الشركة في تحقيق أرباح صافية قدرها 2.35 مليار درهم، فيما ارتفع اجمالي إيراداتها إلى 13.22 مليار درهم في فترة الرصد ذاتها.

أما على مستوى أداء شركة الاتصالات المتكاملة؛ فقد بلغ إجمالي موجوداتها خلال الربع الأول من العام 2021 نحو 15 مليار درهم فيما بلغ صافي أرباحها 257 مليون درهم خلال الفترة نفسها ليصل إجمالي إيراداتها 2.88 مليار درهم وذلك حسبما أظهرته البيانات المالية الصادرة عن الشركة.

(وام)