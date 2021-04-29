شكرا لقرائتكم خبر عن مريم السويدي رئيساً تنفيذياً لـ«هيئة الأوراق» بالإنابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلمت د. مريم السويدي مؤخراً منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة خلفاً لـ د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة سابقاً.

شغلت السويدي منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الترخيص والرقابة والتنفيذ في الهيئة منذ 2009 ورئيس فريق عمل الهيئة للتنافسية في الإمارات، وهي عضو مجلس إدارة في شركة «الاتحاد» للمعلومات الائتمانية.

عملت مريم السويدي سابقاً في مجال التوفيق والتحكيم في مركز «غرفة تجارة وصناعة دبي» للتوفيق والتحكيم التجاري، وشغلت مناصب عدة في «هيئة الأوراق المالية والسلع»، كما عملت محاضرة في «معهد التدريب والدراسات القضائية»، وشغلت عضوية مجلس إدارة كل من «مركز أبوظبي للحوكمة، ولجنة تأسيس الشركات المساهمة المشتركة بين الهيئة ووزارة الإقتصاد وعضوية الفريق التفاوضي بشأن إقامة منطقة تجارة حرة بين دولة الإمارت والولايات المتحدة الأمريكية «FAT».

والسويدي، حائزة دكتوراه في القانون من جامعة لندن، وماجستير في القانون التجاري من «كارديف ويلز» بالمملكة المتحدة، وليسانس في الشريعة والقانون من جامعة الإمارات.