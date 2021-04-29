شكرا لقرائتكم خبر عن «كاثي باسيفيك» تستأنف رحلاتها بين دبي وهونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «كاثي باسيفيك» شركة الطيران التي تتخذ من هونج كونج مقرّاً لها، عزمها استئناف رحلاتها الأسبوعية المباشرة بين دبي وهونج كونج، والتي ستنطلق من المبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، اعتباراً من يوم الجمعة 21 مايو 2021.

وستوفر هذه الخدمة لسكان الإمارات وزوارها رحلات مريحة إلى هونغ كونغ وغيرها من المحطات ضمن الشبكة الآسيوية للشركة، بما فيها الفيليبين وإندونيسيا والصين واليابان وغيرها.

وقال فيشنو راجيندرن مدير منطقة الشرق الأوسط لدى «كاثي باسيفيك»: «مثّلت دبي واحدةً من أهم المحطات بالنسبة لشركتنا لأكثر من أربعة عقود مضت، وإننا متحمسون للغاية لاستئناف رحلاتنا التي تنطلق منها، كما نتطلع قُدماً لاستقبال المسافرين من المنطقة مرة أخرى، وتوفير مجموعة من خدماتنا الشاملة والمدروسة لهم إلى جانب تقاليد الضيافة الآسيوية المميزة».

وأضاف: «يستند قرار استئناف الرحلات عبر هذا المسار الاستراتيجي إلى الارتفاع في معدلات الطلب عليها، مما يؤكد على جهودنا المتواصلة لدعم تعافي قطاعنا من تداعيات أزمة «كوفيد-19»، كما تعزز هذه الخطوة خدمات الشحن الجوي من خلال دعم رحلات الشحن المجدولة التي استمرت في العمل طوال هذه الفترة.»