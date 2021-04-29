شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «شل» تفوق التوقعات عند 3.2 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت شركة «شل» العملاقة للنفط بداية قوية للعام الحالي وأعلنت، الخميس عن أرباح أفضل من المتوقع للربع الأول، مستفيدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتزايد التوقعات بانتعاش الطلب على الوقود.

وبلغت أرباح «شل» المعدلة 3.2 مليار دولار للأشهر الثلاثة الماضية مقارنة بـ 3.1 مليار دولار وفقاً لتوقعات محللي «ريفينتيف». وبارتفاع 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

ورفعت الشركة توزيعات أرباحها النقدية بنحو 4%، في ثاني زيادة لها في ستة أشهر. في خطوة لطمأنة المستثمرين.

كما ارتفعت أسهم «شل» بنحو 1.3% خلال التداولات الصباحية في لندن، وبأكثر من 9% منذ بداية العام حتى تاريخه، بعد انخفاض بلغ 40% تقريباً قبل عام.

وذكرت الشركة في بيانها أن صافي الدين انخفض بمقدار 4 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، وصولاً إلى 71.3 مليار دولار، وأنها تستهدف خفض ديونها الضخمة إلى 65 مليار دولار كجزء من خطط عملاق النفط الهولندي لمستقبل مستدام. (وكالات)