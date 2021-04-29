شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهم لتطوير منتجات المشتقات الإسلامية في «بورصة دبي للذهب والسلع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت «بورصة دبي للذهب والسلع» مذكرة تفاهم استراتيجية مع «الشركة العالمية للخدمات المالية الإسلامية»، حيث سيتعاون الجانبان مستقبلاً في تطوير منتجات المشتقات والسلع الإسلامية، إضافة إلى الترويج لعقد الذهب المتوافق مع الشريعة الإسلامية لدى «بورصة دبي للذهب والسلع»، والذي يلبي متطلبات امتلاك الذهب التي تنص عليها أحكام الشريعة الإسلامية.

وبموجب مذكرة التفاهم؛ ستتعاون المؤسستان في عدد من المجالات ذات المنفعة المتبادلة، بما في ذلك تطوير العقود والمنتجات الإسلامية الآجلة، وبيع المنتجات المالية الإسلامية والترويج لها، كما ستوفر الاتفاقية لكل من بورصة دبي للذهب والسلع والشركة العالمية للخدمات المالية الإسلامية فرصاً مهمة لتنظيم زيارات واجتماعات وورش عمل بهدف بحث واستكشاف فرص تطوير منتجات وخدمات جديدة تغطي المجالات المبتكرة والناشئة في قطاع التمويل الإسلامي.

تطوير المنتجات

وقال ليس ميل الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «مع نمو الاقتصاد الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة وعدد متزايد من الأسواق العالمية؛ فإن توقيع مذكرة التفاهم يمثل إنجازاً مهماً لبورصة دبي للذهب والسلع، حيث نسعى إلى تنويع مجموعة منتجاتنا وخدماتنا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما توفر مذكرة التفاهم لكلا الطرفين فرصاً كبيرة لإثراء سوق التمويل الإسلامي العالمي والتعاون في تطوير منتجات مالية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات المشاركين في السوق».

حلول مبتكرة

وقال مفتي إسماعيل ديساي الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للخدمات المالية الإسلامية: «مع تطور صناعة التمويل الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم، فإننا نسعى لتعزيز نمو هذه الصناعة من خلال تطوير منتجات مالية واستثمارية مهيكلة فريدة ومبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. إن هذا التعاون يوفر فرصة فريدة لتقديم مجموعة مبتكرة من الحلول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة والعالم، وفي إطار هذه الشراكة المهمة، سيتمكن عملاؤنا العالميون في أكثر من 26 دولة، بما في ذلك البنوك وشركات إدارة الأصول وشركات التكافل والحكومات والبنوك المركزية، من الوصول إلى هذه الحلول الفريدة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر بورصة دبي للذهب والسلع».

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع عن سعيها لاستكشاف فرص إطلاق عقد آجل جديد للفضة متوافق مع الشريعة الإسلامية، وذلك استجابةً للإقبال المتزايد على الفضة والطلب المتزايد على المنتجات المالية الإسلامية.