«يورونكست» تُغلق صفقة استحواذ «إيتاليانا» بـ 5 مليار دولار

استحوذت مجموعة «يورونكست» يوم الخميس على بورصة «إيتاليانا» من مجموعة بورصة لندن في صفقة قيمتها 4.4 مليار يورو (5.34 مليار دولار)، وقد تم الإعلان عن هذه الخطوة لأول مرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحصلت على الضوء الأخضر من المنظمين الأوروبيين في مارس/آذار 2021.

وأعلنت «يورونكست» التي تدير عدداً من البورصات الأوروبية عن جمع 1.8 مليار يورو في حقوق الاكتتاب من بيع أسهم لمستثمرين حاليين مع نقل مركز بياناتها الرئيسي من لندن إلى إيطاليا.

وسيتم تسعير إصدار الحقوق بسعر 59.65 يورو للسهم، مع نسبة اكتتاب تبلغ اثنين من أسهم الطرح لكل خمسة أسهم عادية موجودة.

وارتفعت إيرادات المجموعة في الربع الأول بنسبة 5.2% لتصل إلى 249 مليون يورو في الأنشطة غير التجارية ليورونكست. مقابل تراجع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والديون 0.9% إلى 149 مليون يورو.

(وكالات)