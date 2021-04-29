شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ثانية لمخالفة المركبات المتوقفة في أماكن الحافلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عماد الدين خليل

أكد عتيق المزروعي، مدير إدارة العمليات في قطاع النقل العام بمركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن تطبيق مخالفة السائقين المستخدمين للمواقف الجانبية المخصصة للحافلات العامة والمقررة بـ 2000 درهم، تقع بعد 30 ثانية من الوقوف فيها.

وأضاف: تطبق تلك المخالفة في المرة الأولى، دون إنذار مسبق، حيث يكون رصد المركبات المخالفة، بالمراقبة الميدانية، والاعتماد على التقنيات الحديثة، باستخدام كاميرات المراقبة والكاميرات المثبتة في الحافلات. مشيراً إلى أنه في الحافلة الواحدة، توجد 12 كاميرا، لضبط المخالفين، ورصد السلوك الخطأ للسائقين، والحدّ من المخاطر وتوفير الأمن والسلامة.

وأشار إلى أن هناك فئة من السائقين يتركون المركبات في الأماكن المخصصة للحافلات، ويذهبون للمحال التجارية، ما يؤخر رحلة النقل العام المقررة، ويعرقل حركة السير والمرور، أو يتسبب في وقوع حوادث جسمية. داعيا قائدي المركبات غير الملتزمين إلى ضرورة التصرف بمسؤولية، وإيقاف مركباتهم في الأماكن المخصصة، خاصة عند إنزال الركاب وتحميلهم، حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة والمخالفة.

ولفت إلى أن المركز سيكثف خلال المرحلة المقبلة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، رصد المركبات الخاصة ومركبات الأجرة التي تتوقف في الأماكن المخصصة للحافلات، لضبط السلوك الخطأ والحد من المخاطر وتوفير السلامة لمستخدمي الطرق ووسائل النقل العام.