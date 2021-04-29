اليوسف والنفيعي يتنافسان على رئاسة أهلي جدة

الرياض: عيسى الحكمي

يغلق مساء الخميس باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي، وذلك خلفاً لإدارة عبد الإله مؤمنة التي استقالت مطلع الأسبوع الجاري.

ويتنافس الثنائي زياد اليوسف وماجد النفيعي بيد أن الأخير يتوقع استبعاده كونه لم يوقع تعهد المسؤولية التضامنية.

وسبق للنفيعي رئاسة الأهلي في عام 2018 قبل أن يستقيل من منصبه ويكمل نائبه عبد الله بترجي المهمة.

ويحظى اليوسف الوجه الجديد على الساحة بحظوظ كبيرة للفوز بالمقعد الدي ظل ساخناً منذ الموسم الماضي حيث تعاقب رئيسان في أقل من عام هما أحمد الصايغ وعبد الإله مؤمنة.