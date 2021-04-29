شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 29-4-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 29 أبريل 2021 فى مصر، استقرارا ملحوظا، وقت كتابة هذه السطور، إذ يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 778 جنيها للجرام.

الأسعار العالمية للذهب تسجل تذبذبا واضحا وحركة مستمرة بين الارتفاع والهبوط، لتبلغ أسعار أونصة الذهب ما بين 1778 إلى 1780 دولار، وهو ما يجعل سعر الذهب فى مصر يرتفع وينخفض فى حدود جنيهين إلى 3 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم فى مصر: سعر عيار 21 اليوم 778 جنيها للجرام. سعر عيار 18 سعر 666 جنيها للجرام. سعر عيار 24 سعر 889 جنيها للجرام. سجل سعر الجنيه الذهب ما قيمته 6224 جنيها. أونصة الذهب 1778 دولار.

سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت المحدود من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى آخري، وقد يكون هذا التفاوت فى حدود جنيه إلى حنيهين، بسبب عملية المضاربة والحركة المستمرة للذهب.

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