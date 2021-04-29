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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال السعودى اليوم فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم الخميس 29-4-2021، أمام الجنيه بالبنوك المصرية، مسجلا في البنك المركزى المصرى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى بنك الاسكندرية سجل 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلي المصري استقرارا عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
4.16 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
4.15 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
4.10 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
4.15 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
4.15 جنيه للشراء.
4.18 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
4.07 جنيه للشراء.
4.22 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى فى قناة السويس
4.15 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
4.09 جنيه للشراء.
4.19 جنيه للبيع.