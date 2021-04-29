شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن ذروة شهرين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى فى شهرين مقابل الدولار الأمريكي ،والمسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية ، بعد انتهاء تأثير اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.2111$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2123$،وسجل أعلى مستوى عند 1.2149$ الأعلى منذ 26 شباط/فبراير الماضي.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعدما جدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الالتزام بالسياسة النقدية التحفيزية حتى يتعافى أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات قرابة 3% إلى معدل 1.658 % ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1.659% المسجل فى وقت سابق بالأمس ، الأمر الذي يقوض شهية المخاطرة حاليا فى أسواق المال العالمية.

بالرغم من تأكيد الاحتياطي الاتحادي الاستمرار فى شراء السندات شهريا مع الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة ،غير أن التطورات الحالية فى سوق السندات الأمريكي تأتي بسبب توقعات التضخم فى الولايات المتحدة ،والتي سجلت يوم الثلاثاء أعلى مستوى لها فى ثماني سنوات.

ارتفع مؤشر "BEI" يوم الثلاثاء فوق مستوي 2.4% ،والذي يعد أعلى مستوى منذ عام 2013 ، حيث يقيس المؤشر التضخم المتوقع المشتق من سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وفى أوروبا لا تزال البيانات الاقتصادية القوية تتوالي من معظم أنحاء القارة العجوز ،و التي تؤشر أن التعافي الاقتصادي على الطريق الصحيح ،وأن الاقتصاد الأوروبي على وشك الالتحاق بمعظم الاقتصادات الكبرى التي بدأت بالفعل التغلب على أضرار جائحة فيروس كورونا.