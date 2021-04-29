شكرا لقرائتكم خبر عن سابك تسجل أرباحاً بقيمة 4.86 مليار ريال بالربع الأول 2021 للارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتحقيق الأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 4.86 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 1.05 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول 2021 إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات، وأشارت إلى انه تم تسجيل مخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية والمالية بمبلغ 1.1 مليار ريال سعودي.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 6.98 مليار ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 0.06 مليار ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2020.

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 37.53 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت 30.19 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وكانت سابك قد حققت صافي أرباح بلغ 0.04 مليار ريال في العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 5.2 مليار ريال خلال العام 2019.

بينما كانت الشركة قد حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 2.18 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 6.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.