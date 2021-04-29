بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 17.5 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشر السوق العام 5ر17 نقطة ليبلغ مستوى 60ر6113 نقطة بنسبة هبوط بلغت 29ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 8ر605 مليون سهم تمت عبر 18232 صفقة نقدية بقيمة 8ر82 مليون دينار (نحو 6ر256 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر22 نقطة ليبلغ مستوى 49ر5127 نقطة بنسبة صعود بلغت 44ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر474 مليون سهم تمت عبر 11950 صفقة نقدية بقيمة 19ر37 مليون دينار (نحو 2ر115 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 9ر34 نقطة ليبلغ مستوى 17ر6623 نقطة بنسبة هبوط بلغت 53ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر131 مليون سهم تمت عبر 6282 صفقة بقيمة 6ر45 مليون دينار (نحو 3ر141 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 13ر13 نقطة ليبلغ مستوى 39ر5303 نقطة بنسبة صعود بلغت 25ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر366 مليون سهم تمت عبر 7961 صفقة نقدية بقيمة 7ر29 مليون دينار (نحو 07ر92 مليون دولار).

كانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (م سلطان) و(المصالح ع) و(بتروجلف) و(تنظيف) أما شركات (وطنية) و(أجيليتي) و(وطني) و(بيتك) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (السورية) و(امتيازات) و(مراكز) و(الراي) الأكثر انخفاضا.