صافي ربح سابك في الربع/1 يتجاوز التوقعات ويبلغ 1.3 مليار دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الخميس تسجيل صافي ربح 4.86 مليار ريال (1.3 مليار دولار) في الربع الأول من العام، عازية ذلك إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك مقارنة مع خسارة في الفترة نفسها قبل عام.

وأشارت مجموعة البتروكيماويات إلى تحسن في هوامش الربح، بقيادة ارتفاع أسعار المنتجات والنفط وطلب قوي، في حين ظلت إمدادات منتجاتها الرئيسية محدودة.

وقالت سابك إن من المتوقع أن يستمر مستوى الهوامش الذي شهدته في الربع الأول خلال الربع الثاني من 2021.

كانت سابك قد سجلت خسارة صافية بلغت 1.05 مليار ريال في الربع المنتهي في 31 مارس آذار 2020 عندما تأثرت الأرباح بمخصصات انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأسمالية.

تتجاوز أرباح الربع الأول من 2021 متوسط توقعات عند 3.68 مليار ريال استنادا إلى خمسة محللين في رفينيتيف أيكون.

وارتفعت إيرادات الربع الأول 24 بالمئة عنها قبل عام.

وقالت سابك إنها تركز على تحصيل قيمة قصوى من التآزر مع أرامكو السعودية، التي أتمت العام الماضي صفقة شراء 70 بالمئة من شركة البتروكيماويات.

ومنذ إتمام الصفقة في يونيو حزيران 2020 حتى نهاية الربع الأول، حققت سابك قيمة من هذا التآزر 156 مليون دولار.

وتستهدف الشركة ما يتراوح بين 1.5 مليار دولار و1.8 مليار دولار كقيمة سنوية نتيجة أنشطة التعاون والتآزر بين الشركتين بحلول 2025.

وقالت سابك إن مبيعات وحقوق تسويق نحو 5.4 مليون طن من الكيماويات ومنتجات البوليمرات ستُحول من أرامكو إليها.