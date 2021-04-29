«موانئ دبي العالمية» تطلق منصّة تجارة إلكترونية للشركات في إفريقيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (DUBUY) منصّة تُسهّل التجارة الإلكترونية الفعّالة والموثوقة بين الشركات والأعمال

تتيح أمام الشركات الإماراتية والعالمية فرصة للوصول إلى السوق الإفريقية

شبكة الموانئ واللوجستيات للشركة تدعم عمليات المنصة الجديدة

أعلنت مجموعة «موانئ دبي العالمية» عن إطلاقها المنصّة الإلكترونية العالمية لتجارة الجملة (DUBUY.com)، ابتداء من رواندا في إفريقيا، مع خطط مستقبلية للتوسّع في جميع أنحاء إفريقيا والعالم.

ستضيف المنصة ممرات تجارية رقمية إلى القنوات التجارية الفعلية التي أنشأتها موانئ دبي العالمية عبر القارة الأفريقية من خلال استثماراتها في الموانئ والمحطات والعمليات اللوجستية، كما تعتمد المنصة على التعاون مع الشركات المحلية والحكومة الرواندية للمساعدة في إتاحة وصول المؤسسات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق العالمية بالاستفادة من خدمات سلسلة التوريد المتكاملة في مجموعة موانئ دبي العالمية لتلبية طلبات التصدير وتسلُّم البضائع.

وتتيح المنصّة أمام الشركات العالمية فرصة إيجاد شركاء تجاريين جُدد في إفريقيا وخدمتهم، بما يفتح مجالاً واسعاً للوصول إلى الأسواق السريعة النمو.

فرصة مهمة

وتُعدّ الأسواق الإلكترونية عبر الإنترنت، فرصة مهمة لتحقيق النمو الاقتصادي في إفريقيا، التي تُسجل اليوم نسبة تقل عن 0.5% من إجمالي التجارة الإلكترونية العالمية، وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة. وفي عام 2018، بلغت التجارة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ورواندا 1.6 مليار درهم إماراتي (434.8 مليون دولار أمريكي) في ظل نمو حجم التجارة بينهما على مدار العقد الماضي في إطار العلاقات الثنائية وتوسع الروابط الاقتصادية بين البلدين.

ومن خلال الجمع بين المنصّة والبنية التحتية اللوجستية المادية لمجموعة موانئ دبي العالمية وحلولها اللوجستية القائمة على البيانات، سيتم حلّ عدد من التحديات الرئيسية التي تواجه نمو التجارة الإلكترونية، ويشمل ذلك التنفيذ الموثوق للتعاملات والمعاملات المالية الآمنة وحركة البضائع.

قناة تجارية

وقالت كلير أكامانزي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية في رواندا: «من خلال منصة موقع»DUBUY: «سيتمكن روّاد الأعمال في رواندا من جعل المستحيل ممكناً لفتح قنوات للتجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول. يلجأ الأفراد والشركات حول العالم إلى حلول التكنولوجيا لمساعدتهم خلال مرحلة التعافي من جائحة "كوفيد-19" وتسهيل وصولهم إلى ممرات التجارة العالمية، حيث يمكن لمنصّات التجارة الإلكترونية ذات المستوى العالمي والمدعومة بشبكات لوجستية مبتكرة وموثوقة أن تُلبي جميع متطلبات العمليات التجارية، وتُحوّل طريقة إنجاز الأعمال في جميع أنحاء القارة الإفريقية».

وتُعدّ المنصّة أول متجر مخصّص يتم إنشاؤه على الإنترنت لخدمة المصدّرين والمستوردين والمصنّعين المرخَصين رسمياً في رواندا، والتي استثمرت مجموعة موانئ دبي العالمية فيها بالفعل عبر مركز لوجستي يُوفر خدمات مناولة الحاويات وسلسلة التبريد والمستودعات الجمركية.

نموذج للشراكة

وقال محمود البستكي المدير التنفيذي للعمليات، دبي التجارية العالمية: «تمثل المنصة نموذجاً جديداً مبتكراً للشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تعزيز القدرات الحالية في رواندا، وفتح الأعمال والأسواق بصورة أساسية من خلال تمكين التجارة وتحقيق الابتكار. وستتيح هذه المنصّة التكنولوجية أمام الشركات المحلية في رواندا فرصة للتحوّل إلى مؤسسات تصنيع وتصدير دولية عبر ربطها بأسواق جديدة في إفريقيا والشرق الأوسط، وبالتالي باقي أنحاء العالم، ويشمل ذلك الترويج للصادرات القيّمة في رواندا مثل الشاي والقهوة والأعمال الزراعية من خلال شبكة تركّز على ترقية لوجستيات سلسلة التوريد في البلاد، ضمن المناطق الحضرية والريفية على حدّ سواء. فضلاً عن إتاحة الوصول إلى الأدوات الرقمية الجديدة التي ستساعد الشركات المحلية على الازدهار. ونحن بهذا لا نبني فقط في رواندا؛ نحن نبني مع رواندا من أجل رواندا».

مستقبل واعد

بدوره، قال مايك باسكاران المدير التنفيذي لشؤون العمليات للخدمات اللوجستية والتكنولوجيا لدى «موانئ دبي العالمية»: «تستثمر موانئ دبي العالمية في بناء مستقبل التجارة العالمية، وتتمثل رؤيتنا في إنشاء ممرات أكثر كفاءة للتجارة لخدمة عملائنا من خلال موانئنا وخدماتنا اللوجستية والتكنولوجيا الرقمية التي تسهم في تحسين كفاءة العمليات، والتي ندعمها الآن من خلال منصّات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، ونحن فخورون بمساهمتنا في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والازدهار المتنامي للقارة الإفريقية».

متجر شامل

تُقدم منصّة DUBUY متجراً موحّداً شاملاً يستوفي معايير الأمان في جميع التعاملات عبر الموقع، ابتداء من ضمّ المورّدين الموثوق بهم فقط، ووصولاً إلى إدراج مزوّدي خدمات الدفع الروّاد مثل بوابة رسوم للدفع التابعة لدبي التجارية. وستكون هناك رسوم شحن مخفّضة للغاية يتم التفاوض عليها، مع صناديق تحكّم أسبوعية تتنقل بين المنشأ والوجهة ضمن أوقات عبور مضمونة، وبكلفة شحن تحفيزية. كما سيتم تخصيص طرق الشحن وفقاً لحجم كل معاملة وبما يتلاءم مع متطلباتها، وتتوّج هذه المزايا جميعاً عبر توفير منصّة تتميز بالمرونة والاستجابة الفعالة، وتسهم بترسيخ مكانة الإمارات العربية المتحدة كشريك أساسي للتجارة مع راوندا، ومركز لعمليات التجارة الإلكترونية العالمية.

