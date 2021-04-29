شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مطور منتجع «سمانا جولف أفنيو» بـ 100 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة «سمانا» للتطوير العقاري، عن تعيينها شركة برستيج للإنشاءات لتطوير منتجع سمانا جولف أفينو، في مدينة دبي للاستوديوهات، وتهدف الشركة إلى إنشاء رقم قياسي جديد لإكمال البنية الفوقية للمشروع في 240 يوماً.

وقال محمد فاروق، رئيس مجلس إدارة مجموعة سمانا: «شركة برستيج لديها سياسة تنفيذ تتماشى مع مبادئنا في مجال الإنشاءات لتطوير المباني الصديقة للبيئة وتوفير عوامل الرفاهية بأسعار معقولة، ضمن نطاق شراء المستثمرين من المستوى المتوسط. لذلك، نرحب بانضمام شركة برستيج إلينا».

بدوره، قال المهندس نور علم شودري، الرئيس التنفيذي لشركة برستيج للإنشاءات: «نرى أن إنشاء المباني الصديقة للبيئة وبأسعار معقولة من العوامل التي تندرج تحت الاحتياجات الملحة في سوق العقارات التي أثر فيها الوباء تأثيراً سلبياً. وهذا هو التصميم الذي اعتمدناه في مشروع سمانا جولف أفينو».

وصُمم المشروع المكون من أربعة طوابق على مساحة تزيد على 210,000 قدم مربعة، وسيضم 233 شقة، تصميماً متميزاً على غرار نمط المنتجعات الترفيهية والصحية: أحواض سباحة خاصة، ومنصة ترفيهية، ونادٍ صحي، ومرشحات هواء، وأجهزة موفرة للطاقة والبيئة، وألواح شمسية، وملعب جولف مصغر، ومناظر طبيعية لخلق نمط حياة صحي.