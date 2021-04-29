شكرا لقرائتكم خبر عن «بيت أوسيس» تحصل على موافقة تنظيمية من «سوق أبوظبي العالمي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

حصلت الشركة التابعة لمنصة «BitOasis» للتداول والمسجّلة في سوق أبوظبي العالمي، على تصريح الخدمات المالية (FSP) من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي، وتعمل حالياً على خطتها للانتقال وإطلاق الخدمات تحت مظلة سوق أبوظبي العالمي.

وأصبحت BitOasis مخوّلة الآن، وحسب اللوائح التنظيمية، لتشغيل منشأة تداول متعددة الأطراف (MTF)، ومنصة لحفظ العملات الرقمية في سوق أبوظبي العالمي، حيث ستقدم خدماتها للأفراد والمستثمرين المعتمدين، وشركات ومؤسسات التداول. وستتيح المنصة شراء وبيع العملات الرقمية وتداولها مع العملات المحلية. وسيتم إطلاق المنصة بعد الحصول على موافقات الإطلاق الإضافية من سلطة تنظيم الخدمات المالية.

وقالت علا دودين، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنصة «BitOasis» للتداول: «لقد كان لسوق أبوظبي العالمي دور محوري في رحلتنا، حيث ساهم في حصول BitOasis على أول موافقة مبدئية (IPA) في إبريل/ نيسان 2019. ونتطلع إلى إطلاق خدماتنا بموجب تراخيصنا التنظيمية في الوقت المناسب، وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية من سلطة تنظيم الخدمات المالية».