الذيد ينظم برنامجاً تدريبياً يومياً قبل الإفطار

أطلق نادي الذيد برنامجه التدريبي اليومي الذي يحمل عنوان "رياضة قبل الإفطار" وذلك منذ أول أيام شهر رمضان الكريم ويتواصل حتى نهاية الشهر الفضيل.

ويتلاقى البرنامج التدريبي مع مبادرة مجلس الشارقة الرياضي بحكومة الشارقة في دعوة المجتمع إلى ممارسة الرياضية لاسيما مع أفضل الأوقات وهي قبل الإفطار بربع ساعة من خلال ممارسة الرياضة في جو عائلي وأسري.

ومن المقرر أن يقدم نادي الذيد ثلاثين حصة تدريبية تكثف تدريباتها على مهارات اللياقة البدنية وتنشيط الدورة الدموية فضلا عن الاهتمام بالصحة والمحافظة على الجسم الرياضي خلال شهر الفضيل

وأوضح حميد عبد الله بالصدرية الخاطري نائب رئيس مجلس إدارة الذيد أن النادي ينظم ثلاثين حصة تدريبية بحيث يقوم بالتدريبات المدرب خالد المرشدي حيث يتم تدريب المشاركين لمدة ساعة يومياً خلال الشهر الفضيل وتتضمن التدريبات: رياضة المشي، والقفز بالحبل، والتمارين السويدية البدنية الخفيفة.