شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور جمهوري ينام خلال خطاب بايدن في الكونجرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فضحت عدسات الكاميرات السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز الذي يبدو أنه غفا لثوانٍ قبل أن يصحو، أثناء خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الكونجرس، الذي كان يناقش خطط إدارته لإصلاح نظام الهجرة، الأربعاء، فبعد أكثر من ساعة من صعود بايدن إلى المنصة، أغمض كروز عينيه برهة حيث غلبه النوم قبل أن يفتحهما ثانية، وسرعان ما استخدم رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الفيديو للسخرية على النائب الذي أثار جدلاً واسعاً في فبراير الماضي، حين قام برحلة إلى المكسيك بينما تجتاح ولايته عاصفة شتوية شديدة خلفت أضراراً واسعة، كما شهد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ردات فعل قوية من الناس على حادثة نوم السياسي أثناء كلام الرئيس، ما جعل كروز حديث المنصة خلال الساعات الماضية.