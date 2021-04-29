«أوقاف دبي» توزّع المير الرمضاني على 200 أسرة

دبي:

”الخليج 365”

أنهت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، بالتعاون مع «جمعية الاتحاد التعاونية» توزيع المير الرمضاني على 200 أسرة متعففة، في إطار مبادراتها السنوية الخاصة بشهر رمضان المبارك، بهدف توفير لوازم الشهر الكريم للأسر المشمولة برعايتها.

وبلغ مجموع قيمة حصص المير الرمضاني التي قدمت هذا العام 200 ألف درهم.

وقال أحمد حسن ناصر، مدير إدارة شؤون القصّر بالمؤسسة «تحرص المؤسسة منذ تأسيسها على توزيع المير الرمضاني على الأسر المتعففة والمشمولة برعايتنا، في إطار الالتزام بمسؤولياتها المجتمعية تجاه القصّر وحاضناتهم، وتمكينهم بمتطلباتهم الأساسية وتلبية احتياجاتهم، وإدخال البهجة في قلوبهم خلال الشهر الفضيل».

يذكر أن المؤسسة تلتزم منذ إنشائها عام 2004، بتوزيع المير الرمضاني سنوياً على الأسر والأطفال القصر المشمولين برعايتها.