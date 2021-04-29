شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو يستقر اليوم الخميس لعدم وجود تعاملات بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر اليورو اليوم الخميس 29-4-2021، استقرارا، وذلك لتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر اعتباراً من اليوم الموافق 29 أبريل 2021 حتي يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021، بمناسبة عيد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم" أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى استقرارا عند 18.82 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 18.86 جنيه للشراء، و18.98 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل استقرت أسعار العملات اليوم الخميس 29-4-2021، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه استقرارا ليسجل 21.64 جنيه للشراء، 21.85 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو عند 18.82 جنيه للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.86 جنيه للشراء.

18.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.82 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.82 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.84 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.82 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.85 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.80 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع.