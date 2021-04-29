شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور.. الطماطم تتراوح بين 2-4 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الخضروات اليوم الخميس 29-4-2021 بسوق العبور للجملة حسبما أعلنت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، حيث سجلت البطاطس 2-3 جنيهات للكيلو، وسعر الفاصوليا بين 4-7 جنيهات للكيلو، الملوخية لتتراوح بين 3-6 جنيها.

وتراوحت أسعار الطماطم بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار البامية بين 15-25 جنيها للكيلو مقابل 30-40 جنيها للكيلو، والبسلة تتراوح بين 3-5 جنيهات، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

وسجل البصل 2-4.5 جنيه للكيلو وأسعار الباذنجان عند 3-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيه، واستقر سعر الكوسة ليتراوح بين 2-5 جنيهات، واستقر سعر الثوم 6-8 جنيهات للكيلو.