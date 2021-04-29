شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الإسلامي» يدعم الجامعة القاسمية بمليون درهم قيمة حواسيب محمولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

”الخليج 365”

استقبل الدكتور عواد الخلف، القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية، صباح الأربعاء وفداً من إدارة بنك دبي الإسلامي، في إطار التعاون البنّاء بين الجامعة والبنك.

ويأتي اللقاء في إطار حرص الطرفين على تعزيز علاقات التعاون، وتبادل الآراء والخبرات التي توثّق العلاقات بين البنك ومؤسسات التعليم العالي، في سبيل استدامة العمل الخيري المنهجي بينهما. ومواصلة الجهود المشتركة لدعم التعليم عن بُعد، التي تتلاقى بين الطرفين في إطار دعم طلبة الجامعات.

وخلال اللقاء قدم البنك عدداً من أجهزة الحاسوب المحمولة، دعماً لطلبة الجامعة القاسمية قيمتها مليون درهم.

وأشاد الدكتور الخلف، بإسهامات البنك ودعمه للجامعة. معرباً عن أمله باستمرارهذا التعاون الخيري الإنساني. وقدم شكر أسرة الجامعة إلى البنك، لمبادرتها الخيرية لدعم التعلم الإلكتروني، والتعليم عن بُعد، بتوفير الحواسيب المحمولة للطلبة. مشيداً بهذا الدور النبيل، والحرص على تعزيز المسؤولية المجتمعية.

وأكدت إدارة البنك أن مبادرة دعم الحقيبة الإلكترونية لطلبة الجامعة القاسمية، تحمل في ثناياها رسالة حضارية سامية، وتعكس مدى ترابط المجتمع بمكوناته كافة، وتتيح الفرصة للجميع، ليكونوا عوناً لطلبة العلم الشرعي، واستدامة مسيرتهم التعليمية، في ظل ما تعايشه البشرية الآن بسبب فيروس «كورونا». وأن هذه المبادرة، ستكون بداية لرسم آفاق التعاون الدائم بينهما.

في نهاية اللقاء كرّم الدكتور الخلف، الوفد، ووجه الشكر إلى إدارة البنك، لجهودها الخيرية.