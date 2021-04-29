شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 1.2% خلال 4 جلسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 10475.26 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.35% ليغلق عند مستوى 2058.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعوداً بنحو 1.09% مغلقًا عند مستوى 2974.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.46% مغلقًا عند مستوى 12704.50 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 4.77% ليغلق عند مستوى 1269.50 نقطة.

وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 3.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 650.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 343.6 مليار جنيه إلى 338.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.4%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 106.9 مليار جنيه إلى 107.9 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.

فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 450.5 مليار جنيه إلى 446.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.8%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.1%.

وبالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 17.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.509 مليار ورقة منفذة على 146 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 12.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.331 مليار ورقة منفذة على 174 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 14 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 22.4 مليون ورقة منفذة على 1649 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 51.53% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 48.47%، وفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 1.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 393.5 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 32.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2 مليار جنيه، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 84.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.1 مليار جنيه بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 116.7 ألف عملية.

يذكر أن البورصة المصرية انعقدت 4 جلسات خلال الأسبوع الجاري، نظرًا لتعطلها اليوم الخميس بمناسبة عيد تحرير سيناء.