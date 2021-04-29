شكرا لقرائتكم خبر عن "أوبك+" تقرر الزيادة التدريجية بمستويات الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر تحالف "أوبك+" العمل بالقرارات التي تم اتخاذها في الأول من أبريل الحالي، حول الزيادة التدريجية في إنتاج النفط للأشهر الثلاثة المقبلة.

ومن المتوقع أن تشهد الأسواق زيادة في الإنتاج النفطي قدرها 2.1 مليون برميل يومياً، بنهاية يوليو، مع انتهاء العمل بالخفض الطوعي للسعودية وزيادات "أوبك+"، ليصل إجمالي خفض الإنتاج إلى 5.8 مليون برميل يومياً، بحسب وكالة رويترز.

ومن المقرر أن تعقد "أوبك+" اجتماعها المقبل في الأول من يونيو لدراسة مستويات الإنتاج خلال يوليو وأغسطس.

وخفضت "أوبك+"، التي تضخ أكثر من ثلث الإنتاج العالمي، إنتاجها بحوالي ثمانية ملايين برميل يوميا، بما يتجاوز 8% من الطلب العالمي. ويشمل ذلك خفضا طوعيا من السعودية بواقع مليون برميل يوميا.

وفي اجتماع أول أبريل، اتفقت المجموعة على عودة 2.1 مليون برميل يوميا إلى السوق في الفترة من مايو إلى يوليو، لتقلص التخفيضات إلى 5.8 مليون برميل يوميا.

وفي تقرير أعده خبراء "أوبك+"، توقعت المجموعة نمو الطلب العالمي على النفط ستة ملايين برميل يوميا في 2021، بعد انخفاضه 9.5 مليون برميل يوميا العام الماضي.

وارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسع الخام مكاسبه على الرغم من زيادة غير متوقعة لكن طفيفة في المخزون الأمريكي.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة أمس عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 100 ألف برميل إلى 493.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 200 ألف برميل.