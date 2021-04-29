شكرا لقرائتكم خبر عن "سبيماكو" توقع اتفاقية نهائية مع هوفمان لتوطين دواء مناعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، اتفاقية نهائية مع شركة هوفمان لاروش السويسرية، بخصوص توطين ونقل تكنولوجيا التصنيع بالكامل لأحد المستحضرات الرائدة عالميا ومحليا، وهو دواء مثبط للمناعة يُستخدم لمنع رفض الجسم للأعضاء الجديدة بعد زراعة الأعضاء خصوصًا بعد زراعة الكلى والقلب والكبد.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن الاتفاقية ستعزز الموقع الريادي لشركة "سبيماكو الدوائية" في السوق المحلي، و كذلك رفع نسبة توطين الصناعة الدوائية بالمملكة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في قطاع الصحة والصناعة بالاعتماد على التصنيع المحلي خاصة في الصناعات النوعية القائمة على المعرفة.

وهذه الاتفاقية تٌعتبر تطورا مهما في التحالف الاستراتيجي القائم بين شركة سبيماكو الدوائية و شركة روش السويسرية في مجال الادوية عالية التقنية، وستسهم في توطين ونقل أحدث التقنيات إلى مصنع شركة سبيماكو الدوائية بالقصيم.

وعلى صعيد آخر، قالت سبيماكو الدوائية إن التركيبات الميكانيكية وأعمال التأهيل (qualifications) بشركة سبيماكو المغرب للصناعات الدوائية، في مراحلها النهائية ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الربع الرابع من العام 2021، ومن المتوقع البدء في الإنتاج التجريبي خلال الربع الأول من العام 2022.

ومؤخرا، أكد محمد النحاس، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، بأنَّ عدد المصانع الدوائية المسجلة في المملكة تتجاوز الـ 40 مصنعاً، تغطي 36% من احتياج السوق السعودي من الأدوية، وأنَّ حجم النمو في هذا القطاع يُقدر بـ5% سنوياً، وبحجم صادرات تتجاوز الـ1.5 مليار ريال.

وكانت نتائج أعمال الشركة قد أظهرت، تحولها للربحية خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، إنها حققت صافي أرباح بلغ 109.5 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 484 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 153.2 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 293.3 مليون ريال خلال العام 2019.