شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق بنيان ريت يوقع اتفاقية شراء عقار بقيمة 99 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير صندوق بنيان ريت، عن توقيع الصندوق اتفاقية بيع وشراء لعقار برج مكتبي جديد مؤجر إلى جهة حكومية لمدة 3 سنوات.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إن قيمة شراء الأصل بلغت 99 مليون ريال، تمول من خلال التسهيلات التمويلية الحالية للصندوق.

وأضافت أن العقار يقع في حي الصحافة على شارع العليا على مساحة إجمالية تبلغ 3,330 مترا مربعا، بمساحة بناء إجمالية تبلغ 16,643.96 متر مربع، بمساحة تأجيرية إجمالية 9,260 مترا مربعا.

وأوضحت أن الأصل مستأجر من قبل جهة حكومية بموجب عقد إيجار يمتد لـ 3 سنوات بعائد سنوي قدره 9 ملايين ريال ابتداء من أغسطس 2021، مشيرا إلى أن الصندوق يتحمل رسوم السعي فيما يتعلق بعملية الاستحواذ.

وذكرت أنه تم نقل صك الملكية وسيتم الانتهاء من الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بهذا الاستحواذ في الوقت المناسب، متوقعا أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً على نتائج الصندوق.

وكانت شركة السعودي الفرنسي كابيتال قد أعلنت في وقت سابق عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق بنيان ريت بنسبة 1.228% من سعر الطرح الأولي (بواقع 0.1228 ريال عن كل وحدة) عن الفترة من 1 نوفمبر 2019 وحتى 30 أبريل 2020.