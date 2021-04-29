شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع خام برنت عند 80 دولاراً للبرميل خلال 6 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع بنك جولدمان ساكس، أن ترتفع أسعار السلع 13.5% خلال الأشهر الستة المقبلة مع العدول عن القيود المرتبطة بفيروس كورونا وانخفاض أسعار الفائدة وضعف الدولار.

وتوقع البنك أن يرتفع سعر مزيج برنت إلى 80 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 77 دولارا خلال الأشهر الستة المقبلة، بحسب موقع قناة العربية.

ورجح البنك أن تحدث أكبر قفزة للطلب على النفط على الإطلاق بزيادة 5.2 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيرا إلى تسارع التطعيمات في أوروبا وتحرير الطلب الكامن على السفر.

وأشار إلى أن تخفيف قيود السفر الدولية في مايو سيقود لتعافي الطلب على وقود الطائرات بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.

وارتفعت أسعار النفط خلال تداولات أمس الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسع الخام مكاسبه على الرغم من زيادة غير متوقعة لكن طفيفة في المخزون الأمريكي.

كان اجتماع "أوبك" والمنتجين المستقلين ضمن تحالف ما يعرف بـ"أوبك بلس" قد أسفر عن قرار بالإبقاء على سياسات إنتاج النفط دون تغيير، وذلك بعد تعديل مستويات الإنتاج بداية هذا الشهر.

وتتضمن هذه السياسات مع أعلنته "أوبك بلس" في اجتماع الشهر الماضي عن زيادة تدريجية في مستويات الإنتاج بداية من مايو بإجمالي 1.15 مليون برميل يومياً على مدار ثلاثة أشهر.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 100 ألف برميل إلى 493.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 200 ألف برميل.