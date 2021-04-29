الذهب يصعد مع إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي على موقفه المائل للتيسير

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، إذ انخفض الدولار بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور، وذلك رغم تبنيه نظرة أكثر إشراقا للتعافي الاقتصادي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1784.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0538 بتوقيت جرينتش. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة إلى 1784.40 دولار للأوقية.

هبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى، مما يعزز الإقبال على الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا "ظل مجلس الاحتياطي الاتحادي قريبا من نبرته المائلة للتيسير الليلة الماضية في آخر اجتماع للجنة الاتحادية للسوق المفتوحة. مع إزالة نقطة المخاطرة هذه، هرع المستثمرون مرة أخرى إلى تعاملات مدفوعة بالتعافي العالمي، مما حدا بالدولار إلى الانخفاض، مع بقاء عائدات السندات الأمريكية دون تغيير".

كان الاتحادي قال أمس الأربعاء إنه من السابق لأوانه التفكير في التراجع عن دعمه الطارئ في وقت لا يزال فيه الكثير من العاملين فاقدين لوظائفهم بسبب الجائحة.

ومما زاد من جاذبية الذهب، خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحزمة شاملة بقيمة 1.8 تريليون دولار للأسر والتعليم، والتي كشف عنها في أول خطاباته بالكونجرس.

يميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق لأنه يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2947.96 دولار للأوقية، وذلك بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق عند 1962.50 دولار يوم الثلاثاء.

وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1221.76 دولار، وربحت الفضة 0.8 بالمئة لتسجل 26.38 دولار للأقية.