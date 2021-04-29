الاقتصاد

التخطيط: زيادة تحويلات المصريين فى الخارج لـ7% لتصل إلى 30 مليار دولار فى 2021/2022

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القاهرة - سامية سيد - توقعت وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية الوصول إلى معدل نمو 2.8% فى العام المالى الحالى 2020/2021،ومستهدف العام القادم تحقيق معدل نمو 5.4%.

 

وأوضحت وزارة التخطيط فى تقرير لها انه من المستهدف تحقيق معدل تضخم 5.6% فى العام الحالى و6% العام المالى القادم وفقًا لما هو مستهدف من البنك المركزى للتضخم متوسط المدى.

 

وعن معدلات البطالة أوضح التقرير أنه من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بمتوسط 7.5% معدل بطالة ومستهدف الانخفاض التدريجي ليصل إلي 7.3% العام المالي القادم، مع خفض معدلات الفقر إلي 28.5% في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة عام 2021/2022، مؤكدا  أن هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر 1:1.5 نقطه سنويًا في الأعوام القادمة.

 

 

وأكد التقرير أن هناك زيادة في حجم الصادرات بحوالى 10% فى إطار البدء فى برنامج الاصلاحات الهيكلية مع الاستمرار فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج إلى 7% لتصل إلي 30 مليار دولار فى 2021/2022 حيث بلغت فى خطة العام المالى الحالى 28 مليار.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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